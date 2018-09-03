Понедельник, 3 Сентября 2018 года
15:25:39 МСК

Мане признан лучшим игроком августа в АПЛ

Спорт

В августе Мане сыграл в трёх матчах и забил три гола

Ливерпуль, Великобритания, 3 сентября 2018, 15:02 — REGNUM  Нападающий «Ливерпуля» Садио Мане признан лучшим игроком августа в Английской Премьер-лиге. Об этом сообщается на странице Ассоциации профессиональных футболистов (PFA) в Twitter.

Конкуренцию Мане составили нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро, вратарь «Кардифф Сити» Нил Этеридж, защитник «Манчестер Сити» Бенжамен Менди, полузащитник «Тоттенхэм Хотспур» Лукас Моура и полузащитник «Уотфорда» Роберто Перейра.

В августе Мане сыграл в трёх матчах «Ливерпуля» в Премьер-лиге, в которых забил три гола. Команда одержала победы во всех встречах.

Читайте также: «Ливерпуль» уверенно обырал «Кристал Пэлас» в матче АПЛ

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Футбол
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить