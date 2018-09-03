Мане признан лучшим игроком августа в АПЛ

Ливерпуль, Великобритания, , 15:02 — REGNUM Нападающий «Ливерпуля» Садио Мане признан лучшим игроком августа в Английской Премьер-лиге. Об этом сообщается на странице Ассоциации профессиональных футболистов (PFA) в Twitter.

Конкуренцию Мане составили нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро, вратарь «Кардифф Сити» Нил Этеридж, защитник «Манчестер Сити» Бенжамен Менди, полузащитник «Тоттенхэм Хотспур» Лукас Моура и полузащитник «Уотфорда» Роберто Перейра.

В августе Мане сыграл в трёх матчах «Ливерпуля» в Премьер-лиге, в которых забил три гола. Команда одержала победы во всех встречах.

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