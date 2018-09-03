«Вальядолид» представил Роналдо в качестве нового президента клуба

Вальядолид, Испания, , 14:48 — REGNUM Испанский футбольный клуб «Вальядолид» представил бывшего форварда сборной Бразилии Роналдо в качестве нового президента клуба. Об этом сообщается на странице «Вальядолида» в Twitter.

Ранее сообщалось, что Роналдо стал владельцем «Вальядолида». Бывший футболист купил акции клуба за €30 млн.

Роналдо стал станет главным акционером и президентом «Вальядолида». При этом бывший президент Карлос Суарес останется в клубе и займёт должность генерального директора.

Напомним, в текущем сезоне чемпионата Испании «Вальядолид» провёл два матча. На данный момент команда набрала два очка и занимает 16-е место в турнирной таблице.

Читайте ранее в этом сюжете: Роналдо станет владельцем футбольного клуба «Вальядолид»