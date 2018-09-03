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Сборная России начала подготовку к матчам с Турцией и Чехией

Спорт

Подготовка к матчам будет проходить с 3 по 5 сентября

Сборная России начала подготовку к матчам с Турцией и Чехией
Цитата из м/ф « Футбольные звезды». реж Борис Дежкин. 1974. СССР
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Москва, 3 сентября 2018, 14:35 — REGNUM  Футболисты сборной России начали подготовку к матчам с командами Турции и Чехии. Об этом сообщается на странице команды в Twitter.

Команда собралась на базе в Новогорске. Подготовка к матчам будет проходить с 3 по 5 сентября, после чего команда отправится в Турцию.

Напомним, сборная России сыграет с Турцией в матче группового этапа Лиги наций, матч пройдёт 7 сентября в Трабзоне. После этого в Ростове состоится товарищеская встреча с Чехией.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, защитник «Рубина» Егор Сорокин вызван в сборную России на матчи с Чехией и Турцией. В команде он должен заменить травмированного защитника «Спартака» Илью Кутепова.

Читайте ранее в этом сюжете: Защитник «Рубина» Сорокин вызван в сборную России вместо Кутепова

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