«Формула-1»: команда McLaren назвала имя своего второго пилота на 2019 год

Уокинг, Великобритания, , 14:37 — REGNUM Занимающий второе место в чемпионате «Формулы-2» британский пилот Ландо Норрис в 2019 году пересядет за руль болида королевского класса. Команда McLaren подписала многолетний контракт с 18-летним гонщиком, сообщает официальный сайт «Формулы-1» 3 сентября.

«Мы уже знаем, что он быстр, он быстро учится и имеет зрелую голову на своих молодых плечах. Мы видим большой потенциал для нашего совместного будущего. Инвестиции, которые мы вложили в его начальную карьеру с развитием симулятора и предоставляя ему время в кокпите, оправдались, так как он продолжал доказывать свои способности как за рулем, так и в своей работе с инженерной командой», — сказал генеральный директор McLaren Зак Браун.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее команда подписала контракт с испанским гонщиком Карлосом Сайнсом. Таким образом, состав команды в 2019 году полностью обновится.

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