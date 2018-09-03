«Формула-1»: Стоффель Вандорн уйдет из McLaren по окончании сезона

Уокинг, Великобритания, , 14:01 — REGNUM Команда «Формулы-1» McLaren не стала продлевать контракт со своим боевым пилотом Стоффелем Вандорном. Бельгиец покинет коллектив по завершению сезона 2018 года, сообщается на официальном сайте чемпионата 3 сентября.

«Мы очень благодарны за преданность, серьезную работу и приверженность Стоффеля во время его пребывания в McLaren, — сказал генеральный директор McLaren Зак Браун. — Он талантливый гонщик с невероятным списком достижений в своей юниорской карьере. Мы гордимся тем, что сыграли определенную роль в его перерыве в «Формулу-1», от его роли тест-пилота до фантастического дебюта в Бахрейне в 2016 году (…). Мы желаем Стоффелю всего наилучшего в любом направлении, которое он решит выбрать в своей карьере, и мы будем поддерживать его всегда».

Стоффель Вандорн (род. 1992) присоединился к команде McLaren в 2013 году. Впервые в гонке он выступил, заменив Фернандо Алонсо на Гран-При Бахрейна в 2016 году, в сезонах 2017−2018 годов он выступал в качестве второго боевого пилота.

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