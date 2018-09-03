Надаль: с Хачановым было сложнее играть, чем с Басилашвили

Нью-Йорк, США, , 12:58 — REGNUM Испанский теннисист Рафаэль Надаль заявил, что матч с Кареном Хачановым был для него труднее, чем с Николозом Басилашвили. Об этом сообщается на сайте US Open.

По словам Надаля, он постоянно вёл в счёте в матче с Басилашвили, тогда как в игре с Хачановым всё было наоборот.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Надаль одержал победу над представителем Грузии Николозом Басилашвили в четвёртом круге US Open 6:3, 6:3, 6:7 (6:8), 6:4. Ранее, в третьем круге, он обыграл Хачанова.

В четвертьфинале турнира Надаль встретится с австрийцем Домиником Тимом.

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