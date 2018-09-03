Понедельник, 3 Сентября 2018 года
13:57:42 МСК

Голкипер «Ак Барса» Гарипов пропустит матч с минским «Динамо» из-за травмы

Спорт

Речь об операции и длительном восстановлении не идёт

Голкипер «Ак Барса» Гарипов пропустит матч с минским «Динамо» из-за травмы
Цитата из м/ф «Шайбу! Шайбу! Реж. Борис Дёжкин. 1964. СССР
Хоккей

Казань, 3 сентября 2018, 12:38 — REGNUM  Голкипер казанского «Ак Барса» Эмиль Гарипов получил повреждение и пропустит матч с минским «Динамо». Об этом 3 сентября сообщает «Чемпионат».

Отмечается, что речь об операции и длительном восстановлении не идёт. В ближайшее время Гарипов должен веруться к тренировкам.

Ранее сообщалось, что вратарю может понадобиться операция в связи с травмой позвоночника.

Отметим, что Гарипов голкипер отразил 15 бросков из 21 по своим воротам в стартовом матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с санкт-петербургским СКА. Казанский клуб проиграл со счётом 1:6.

Читайте также: СКА выиграл Кубок Открытия, разгромив «Ак Барс»

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Хоккей
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить