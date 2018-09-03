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Защитник «Локомотива» Рыбусь выбыл на две недели из-за травмы

Спорт

Рыбусь пропустит два матча сборной Польши

Москва, 3 сентября 2018, 12:12 — REGNUM  Защитник «Локомотива» и сборной Польши Мацей Рыбусь выбыл из-за строя на две недели из-за травмы. Об этом 3 сентября сообщается на сайте польской команды.

Рыбусь получил мышечную травму в матче шестого тура чемпионата России с «Краснодаром». Игрок продолжит курс восстановления в расположении клуба.

Отмечается, что футболист пропустит два матча сборной Польши с командами Италии и Ирландии.

Поляки сыграют с Италией 7 сентября в рамках группового этапа Лиги наций, а 11 сентября в товарищеском матче сыграют с командой Ирландии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Краснодар» на своем поле обыграл московский «Локомотив» со счётом 2:1.

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