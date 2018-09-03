Нейросеть научили распознавать депрессию у человека по его речи

Массачусетс, США, , 11:31 — REGNUM Учёные из США создали нейросеть, которая способна распознавать депрессию у человека по его письменной и устной речи. Об этом сообщается на сайте Массачусетского технологического института.

Нейросеть может распознавать последовательность слов или определённый темп речи, после чего выявить людей с депрессией с точностью до 77%. Для обучения понадобилось более 140 видео-, аудио‑ и текстовых файлов с записями разговоров пациентов с депрессией.

По словам учёных, первые намёки на состояние человека можно понять через речь. Это так называемая модель выявления болезни «без контекста». На этом и основан принцип работы новой нейросети.

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