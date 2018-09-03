Понедельник, 3 Сентября 2018 года
12:26:21 МСК

Нейросеть научили распознавать депрессию у человека по его речи

Спорт

Нейросеть может распознавать последовательность слов или определённый темп речи

Нейросеть научили распознавать депрессию у человека по его речи
Hermann Cuntz
Компьютерная модель ветвистой архитектуры дендритов пирамидальных нейронов

Массачусетс, США, 3 сентября 2018, 11:31 — REGNUM  Учёные из США создали нейросеть, которая способна распознавать депрессию у человека по его письменной и устной речи. Об этом сообщается на сайте Массачусетского технологического института.

Нейросеть может распознавать последовательность слов или определённый темп речи, после чего выявить людей с депрессией с точностью до 77%. Для обучения понадобилось более 140 видео-, аудио‑ и текстовых файлов с записями разговоров пациентов с депрессией.

По словам учёных, первые намёки на состояние человека можно понять через речь. Это так называемая модель выявления болезни «без контекста». На этом и основан принцип работы новой нейросети.

Читайте также: Глубокое обучение нейросетей поможет в предсказании афтершоков — ученые

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Научные исследования
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить