Экс-форвард ЦСКА может продолжить карьеру в Болгарии

Монако, , 11:12 — REGNUM Бывший нападающий «Монако» и московского ЦСКА Ласина Траоре может продолжить карьеру в Болгарии. Об этом сообщает L'Equipe.

По информации издания, Траоре, который разорвал контракт с «Монако» и стал свободным агентом, близок к подписанию контракта с софийским «Левски».

Отмечается, что Траоре не смог закрепиться в составе «Монако», неоднократно уходя в аренду — в «Эвертон», ЦСКА, хихонский «Спортинг» и «Амьен». В России он также выступал за «Кубань» и «Анжи».

В сезоне 2017/18 Траоре сыграл 18 матчей за «Амьен», но так и не забил ни одного гола.

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