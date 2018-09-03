Экс-форвард ЦСКА может продолжить карьеру в Болгарии

Монако, 3 сентября 2018, 11:12 — REGNUM Бывший нападающий «Монако» и московского ЦСКА Ласина Траоре может продолжить карьеру в Болгарии. Об этом сообщает L'Equipe.
По информации издания, Траоре, который разорвал контракт с «Монако» и стал свободным агентом, близок к подписанию контракта с софийским «Левски».
Отмечается, что Траоре не смог закрепиться в составе «Монако», неоднократно уходя в аренду — в «Эвертон», ЦСКА, хихонский «Спортинг» и «Амьен». В России он также выступал за «Кубань» и «Анжи».
В сезоне 2017/18 Траоре сыграл 18 матчей за «Амьен», но так и не забил ни одного гола.
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