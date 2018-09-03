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Руни забил гол и отдал две голевые передачи в матче MLS

Спорт

«Ди-Си Юнайтед» одержал победу над «Атлантой Юнайтед» со счётом 3:1

Руни забил гол и отдал две голевые передачи в матче MLS
Ian C
Уэйн Руни на поле

Вашингтон, 3 сентября 2018, 10:25 — REGNUM  Бывший форвард сборной Англии Уэйн Руни забил гол и отдал две голевые передачи в матче североамериканской лиги MLS.

Клуб «Ди-Си Юнайтед», за который выступает Руни, одержал победу над «Атлантой Юнайтед». Встреча проходила в Вашингтоне и завершилась со счётом 3:1.

После передач Руни два гола забил Лусиано Акоста. Сам Руни отличился, реализовав пенальти. В составе «Атланты» забитый мяч на счету Джеффа Лаврентовича.

В настоящий момент «Ди-Си Юнайтед» занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции MLS. Команда набрала три очка в трёх матчах.

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