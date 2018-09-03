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Российский стрелок Каменский стал чемпионом мира

Спорт

Победа Каменского принесла сборной России лицензию на ОИ-2020

Сеул, 3 сентября 2018, 10:10 — REGNUM  Российский стрелок Сергей Каменский стал чемпионом мира в стрельбе из пневматической винтовки с дистанции 10 метров.

В финале Каменский набрал 248,4 балла. Вторым стал хорват Петар Горша с результатом 247,5 балла. Замкнул тройку ещё один хорватский стрелок, Миран Маричич, — 227,3 балла.

Чемпионат мира по стрельбе проходит в Южной Корее. Каменский является серебряным призёром Олимпиады 2016 года в Рио-де-Жанейро.

Отметим, что победа Каменского принесла сборной России лицензию на Олимпийские игры 2020 года в Токио.

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