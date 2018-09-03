После «Амкара»: пермская «Звезда» одержала победу в ПФЛ

Пермь, , 09:55 — REGNUM Пермский футбольный клуб «Звезда» одержал в Профессиональной футбольной лиге (ПФЛ) победу над ФК «Камаз» со счетом 5:2, сообщает 3 сентября корреспондент ИА REGNUM.

Счет был открыт уже на второй минуте матча: гол в ворота команды из Набережных Челнов забил Вадим Чухланцев. Следующий матч пермяки проведут в Ижевске 9 сентября, где встретятся с местной командой «Зенит».

Напомним, футбольный клуб «Звезда» был возрожден летом 2018 года, после того как власти региона отказались финансировать футбольный клуб «Амкар», который много лет выступал в Премьер-лиге, что привело к его уничтожению. В отличие от «Амкара», «Звезда» играет лишь в третьем по рангу футбольном турнире — Профессиональной футбольной лиге.

Читайте ранее в этом сюжете: Ликвидационный зуд, или Как убивали пермский «Амкар»

Читайте развитие сюжета: Туман над Пермью: в аэропорту задержали пять рейсов