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У защитника «Спартака» Жиго подозрение на разрыв «крестов»

Спорт

Жиго получил травму в матче с «Зенитом»

Москва, 3 сентября 2018, 08:33 — REGNUM  У защитника московского «Спартака» Самуэля Жиго подозрение на разрыв крестообразных связок колена. Об этом сообщается на сайте клуба.

По словам главы медицинского департамента клуба Михаила Вартапетова, у Жиго подозрение на разрыв крестообразных связок. В ближайшее время футболист должен пройти углублённое медицинское обследование.

Напомним, Жиго получил травму в матче Российской Премьер-лиги с «Зенитом». Сначала он продолжил игру, но затем захромал и покинул поле. Вместо него вышел Георгий Джикия, который недавно восстановился после аналогичной травмы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Спартак» и «Зенит» сыграли вничью в матче шестого тура чемпионата России по футболу. Встреча, прошедшая в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 0:0.

Читайте ранее в этом сюжете: «Зенит» и «Спартак» сыграли вничью: Фоторепортаж

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