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Яя Туре стал игроком «Олимпиакоса»

Спорт

Туре перешёл в «Олимпиакос» на правах свободного агента

Яя Туре стал игроком «Олимпиакоса»
Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР
Футбол

Пирей, Греция, 3 сентября 2018, 08:26 — REGNUM  Бывший полузащитник «Манчестер Сити» Яя Туре подписал контракт с греческим «Олимпиакосом». Об этом сообщается на странице клуба в Twitter.

Туре перешёл в «Олимпиакос» на правах свободного агента. Ранее его агент Дмитрий Селюк заявлял, что футболист близок к подписанию соглашения с клубом из Лондона.

Напомним, Туре выступал в составе «Манчестер Сити» с 2010 по 2018 год. До этого он играл в «Барселоне» с 2008 по 2010 год. Туре три раза выигрывал с «Манчестер Сити» Английскую Премьер-лигу.

Читайте ранее в этом сюжете: Агент: Яя Туре близок к подписанию контракта с клубом из Лондона

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