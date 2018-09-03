Яя Туре стал игроком «Олимпиакоса»

Пирей, Греция, , 08:26 — REGNUM Бывший полузащитник «Манчестер Сити» Яя Туре подписал контракт с греческим «Олимпиакосом». Об этом сообщается на странице клуба в Twitter.

Туре перешёл в «Олимпиакос» на правах свободного агента. Ранее его агент Дмитрий Селюк заявлял, что футболист близок к подписанию соглашения с клубом из Лондона.

Напомним, Туре выступал в составе «Манчестер Сити» с 2010 по 2018 год. До этого он играл в «Барселоне» с 2008 по 2010 год. Туре три раза выигрывал с «Манчестер Сити» Английскую Премьер-лигу.

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