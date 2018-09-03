Хацкевич останется главным тренером киевского «Динамо»

Киев, , 08:12 — REGNUM Главный тренер киевского «Динамо» Александр Хацкевич заявил, что останется руководить командой. Об этом сообщает FootballHub.

Ранее Хацкевич заявил об уходе в отставку с поста наставника «Динамо». Однако, как отмечает издание, произошло недопонимание.

«Меня неправильно поняли. Мы с президентом клуба всё обсудим. Я сказал на пресс-конференции, что самое главное, чтобы наше решение с ним пошло на пользу клуба», — сказал Хацкевич.

Отметим, что «Динамо» не может победить уже в четырёх матчах подряд. В настоящее время клуб занимает третье место в украинской премьер-лиге, отставая от «Шахтёра» на пять очков.

Читайте также: Украинского вратаря ужалила оса во время матча Лиги чемпионов