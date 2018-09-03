Месси побил рекорд по количеству голевых передач

Барселона, Испания, , 07:59 — REGNUM Аргентинский нападающий «Барселоны» Лионель Месси стал первым игроком в XXI веке, сделавшим 150 голевых передач в чемпионате Испании. Об этом сообщает Opta Sports.

Месси забил два гола и отдал две результативные передачи в матче третьего тура испанской Примеры с «Уэской».

Теперь на счету Месси 151 голевая передача. Он занимает первое место среди лучших ассистентов топ-5 европейских чемпионатов среди действующих игроков.

За ним идут Сеск Фабрегас из «Челси», на счету которого 143 паса, Месут Озил («Арсенал», 128), Криштиану Роналду («Ювентус», 122) и Дани Алвес (ПСЖ, 110).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Барселона» разгромила «Уэску» со счётом 8:2.

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