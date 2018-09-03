Формула-1: Сироткин заработал первое очко на трассе в Монце

Монца, Италия, , 07:17 — REGNUM Российский пилот команды Формулы-1 Williams Сергей Сироткин заработал свое первое очко в чемпионате после дисквалификации гонщика Haas Ромена Грожана, сообщает официальный сайт Формулы-1.

На прошедшем 2 сентября в Монце Гран-При Италии финишировавший шестым Грожан не прошел техническую проверку после гонки. Таким образом, Сироткин поднялся на одну позицию в финишных протоколах, став 10-м и заработав первое очко.

Победу на Гран-При Италии одержал британский гонщик Льюис Хэмилтон (Mercedes), менее чем за 10 кругов до финиша обошедший финна Кими Райкконена (Ferrari) в борьбе за лидерство. Третье место на подиуме занял финский пилот Валттери Боттас из команды Mercedes.

Хэмилтон увеличил отрыв в чемпионате от своего главного соперника Себастьяна Феттеля (Ferrari) до 30 очков. Следующий этап чемпионата — Гран-При Сингапура — состоится 16 сентября.

Читайте ранее в этом сюжете: Маркелов пришел вторым на второй гонке этапа «Ф-2» в Италии