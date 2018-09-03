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Формула-1: Сироткин заработал первое очко на трассе в Монце

Спорт

Гран-При Италии выиграл лидер чемпионата Льюис Хэмилтон

Монца, Италия, 3 сентября 2018, 07:17 — REGNUM  Российский пилот команды Формулы-1 Williams Сергей Сироткин заработал свое первое очко в чемпионате после дисквалификации гонщика Haas Ромена Грожана, сообщает официальный сайт Формулы-1.

На прошедшем 2 сентября в Монце Гран-При Италии финишировавший шестым Грожан не прошел техническую проверку после гонки. Таким образом, Сироткин поднялся на одну позицию в финишных протоколах, став 10-м и заработав первое очко.

Победу на Гран-При Италии одержал британский гонщик Льюис Хэмилтон (Mercedes), менее чем за 10 кругов до финиша обошедший финна Кими Райкконена (Ferrari) в борьбе за лидерство. Третье место на подиуме занял финский пилот Валттери Боттас из команды Mercedes.

Хэмилтон увеличил отрыв в чемпионате от своего главного соперника Себастьяна Феттеля (Ferrari) до 30 очков. Следующий этап чемпионата — Гран-При Сингапура — состоится 16 сентября.

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