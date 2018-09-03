«Монако» без Головина проиграл «Марселю»

Монако, , 07:13 — REGNUM «Монако» проиграл на своём поле «Марселю» в матче четвёртого тура чемпионата Франции. Встреча завершилась со счётом 2:3.

В составе «Монако» голы забили Юри Тилеманс и Радамель Фалькао. У «Марселя» отличились Костас Митроглу, Флориан Товен и Валер Жермен.

Отметим, что российский полузащитник «Монако» Александр Головин не принимал участия в матче, поскольку он продолжает восстанавливаться после травмы

В настоящий момент «Марсель», набравший семь очков, занимает пятое место в чемпионате Франции. В активе «Монако» четыре очка и 13-е место.

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