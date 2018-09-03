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«Севилья» проиграла «Бетису» в дебютном матче Промеса

Спорт

Матч завершился со счётом 0:1

«Севилья» проиграла «Бетису» в дебютном матче Промеса
Гол

Мадрид, 3 сентября 2018, 06:48 — REGNUM  «Севилья» потерпела поражение от «Бетиса» в матче третьего тура чемпионата Испании. Матч завершился со счётом 0:1.

Севильское дерби состоялось на поле «Бетиса». Единственный мяч в этом матче забил полузащитник Хоакин Санчес на 80-й минуте. При этом гости играли в меньшинстве после удаления Роке Месы на 66-й минуте.

Отметим, что в составе «Севильи» дебютировал бывший нападающий «Спартака» Квинси Промес, вышедший на замену на 86-й минуте.

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