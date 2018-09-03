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Надаль вышел в 1/4 финала US Open

Спорт

Надаль обыграл Басилашвили со счётом 6:3, 6:3, 6:7 (6:8), 6:4

Надаль вышел в 1/4 финала US Open
Ian Gampon
Рафаэль Надаль

Нью-Йорк, США, 3 сентября 2018, 06:28 — REGNUM  Испанский теннисист Рафаэль Надаль одержал победу над представителем Грузии Николозом Басилашвили в четвёртом круге Открытого чемпионата США — US Open. Встреча, продолжавшаяся 3 часа 19 минут, завершилась со счётом 6:3, 6:3, 6:7 (6:8), 6:4.

Надаль семь раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал 6 из 16 брейк-пойнтов. На счету его соперника восемь эйсов, восемь ошибок на подаче и 2 из 7 реализованных брейков.

В четвертьфинале турнира Надаль встретится с представителем Австрии Домиником Тимом, который обыграл теннисиста из ЮАР Кевина Андерсона.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в третьем круге Надаль одержал победу над российским теннисистом Кареном Хачановым.

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