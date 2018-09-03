Понедельник, 3 Сентября 2018 года
07:40:26 МСК

Стивенс вышла в четвертьфинал US Open, победив Мертенс

Спорт

Матч завершился со счётом 6:3, 6:3

Стивенс вышла в четвертьфинал US Open, победив Мертенс
Carine06
Слоан Стивенс

Нью-Йорк, США, 3 сентября 2018, 06:18 — REGNUM  Американская теннисистка Слоан Стивенс одержала победу над представительницей Бельгии Элизе Мертенс в четвёртом круге Открытого чемпионата США — US Open. Матч, продолжавшийся 1 час 26 минуту, завершился со счётом 6:3, 6:3.

Стивенс допустила одну двойную ошибку и реализовала 4 из 8 брейк-пойнтов. Мертенс сделала один эйс, допустила две ошибки на подаче и реализовала два брейка.

В четвертьфинале Стивенс встретится с представительницей Латвии Анастасией Севастовой, которая обыграла украинскую теннисистку Элину Свитолину.

Читайте также: Севастова обыграла Свитолину и вышла в четвертьфинал US Open

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Теннис
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить