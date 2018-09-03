Стивенс вышла в четвертьфинал US Open, победив Мертенс

Нью-Йорк, США, , 06:18 — REGNUM Американская теннисистка Слоан Стивенс одержала победу над представительницей Бельгии Элизе Мертенс в четвёртом круге Открытого чемпионата США — US Open. Матч, продолжавшийся 1 час 26 минуту, завершился со счётом 6:3, 6:3.

Стивенс допустила одну двойную ошибку и реализовала 4 из 8 брейк-пойнтов. Мертенс сделала один эйс, допустила две ошибки на подаче и реализовала два брейка.

В четвертьфинале Стивенс встретится с представительницей Латвии Анастасией Севастовой, которая обыграла украинскую теннисистку Элину Свитолину.

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