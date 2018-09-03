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Севастова обыграла Свитолину и вышла в четвертьфинал US Open

Спорт

Матч завершился со счётом 6:3, 1:6, 6:0

Севастова обыграла Свитолину и вышла в четвертьфинал US Open
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Анастасия Севастова

Нью-Йорк, США, 3 сентября 2018, 06:12 — REGNUM  Латвийская теннисистка Анастасия Севастова одержала победу над представительницей Украины Элиной Свитолиной в четвёртом круге Открытого чемпионата США — US Open. Матч, продолжавшийся 1 час 21 минуту, завершился со счётом 6:3, 1:6, 6:0.

Севастова выполнила четыре подачи навылет и реализовала пять брейк-пойнтов. Свитолина сделала два эйса, допустила две двойные ошибки и реализовала 3 брейк-пойнта из 7.

В четвертьфинале Севастова встретится с американкой Слоан Стивенс, которая обыграла представительницу Бельгии Элизе Мертенс.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Мария Шарапова одержала уверенную победу в двух сетах над представительницей Латвии Еленой Остапенко в матче третьего круга US Open.

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