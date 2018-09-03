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Игорь Ледяхов покинул пост главного тренера «Ахмата»

Спорт

Исполнять обязанности главного тренера грозненского клуба будет Руслан Идигов

Игорь Ледяхов покинул пост главного тренера «Ахмата»
Антон Зайцев
Игорь Ледяхов

Грозный, 3 сентября 2018, 02:27 — REGNUM  Главный тренер грозненского футбольного клуба «Ахмат» Игорь Ледяхов подал в отставку после победы над «Уфой» в матче шестого тура чемпионата Российской премьер-лиги. Об этом сообщил 3 сентября глава Чечни и почётный президент «Ахмата» Рамзан Кадыров в своём Telegram-канале.

«Этот матч стал последним для Игоря Ледяхова в должности главного тренера нашей команды. Он по своей инициативе подал в отставку. Она была принята руководством клуба», — написал Кадыров.

Глава Чечни отметил, что в настоящее время рассматривается несколько кандидатур на освободившуюся должность. «Думаю, что этот вопрос будет решён без особой задержки», — отметил он.

В пресс-службе «Ахмата» сообщили, что временно исполняющим обязанности главного тренера назначен Руслан Идигов.

Напомним, вечером 2 сентября на стадионе спорткомплекса «Ахмат-Арена» в Грозном «Ахмат» одержал победу над «Уфой» со счётом 2:1.

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Футбол
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