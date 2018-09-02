«Барселона» забила в матче чемпионата Испании восемь мячей

Барселона, Испания, , 23:46 — REGNUM Футболисты «Барселоны» на своем поле разгромили «Уэску» в матче третьего тура чемпионата Испании. Встреча, проходившая 2 сентября на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне, завершилась со счетом 8:2.

В составе сине-гранатовых голевыми действиями отметились Лионель Месси (дубль), Луис Суарес (дубль), Усман Дембеле, Иван Ракитич и Жорди Альба. У гостей мячи забили Хуан Камило Эрнандес, Алекс Гайяр и Хорхе Пулидо (автогол).

После трех матчей в чемпионате Испании каталонская «Барселона» пока занимает первое место в турнирной таблице, имея в активе 9 очков. Клуб «Уэска», набравший 4 балла, находится на тринадцатой позиции.

Чемпионат Испании. 3-й тур

«Барселона» — «Уэска» — 8:2.

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