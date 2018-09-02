«Зенит» и «Спартак» сыграли вничью

Санкт-Петербург, , 21:21 — REGNUM Санкт-петербургский «Зенит» на своем поле сыграл вничью с московским «Спартаком» в матче шестого тура чемпионата России по футболу. Встреча, прошедшая 2 сентября на стадионе в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 0:0.

По ходу игры футболисты обеих команд создали несколько опасных моментов, однако отличиться так и не смогли.

После шести матчей в чемпионате России санкт-петербургский «Зенит» пока занимает первое место в турнирной таблице, имея в активе 16 очков. Клуб «Спартак», набравший 14 баллов, находится на второй позиции.

Российская футбольная Премьер-лига (РФПЛ). 6-й тур.

«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Спартак» (Москва) — 0:0.

Читайте также: «Динамо» обыграло «Оренбург» в матче РФПЛ