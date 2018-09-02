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«Динамо» обыграло «Оренбург» в матче РФПЛ

Спорт

«Динамо» (Москва) — «Оренбург» — 2:0

«Динамо» обыграло «Оренбург» в матче РФПЛ
Иллюстрация: Arena-khimki.ru
Стадион «Арена-Химки»

Химки, Московская область, 2 сентября 2018, 19:27 — REGNUM  Московское «Динамо» переиграло «Оренбург» в домашнем матче шестого тура Российской футбольной Премьер-лиги (РФПЛ). Встреча, прошедшая 2 сентября на стадионе «Арена-Химки» в Подмосковье, завершилась со счетом 2:0.

В составе хозяев поля голевыми действиями отметились Евгений Марков и Евгений Луценко.

После шести матчей в чемпионате России московское «Динамо» пока занимает седьмое место в турнирной таблице, имея в активе 9 очков. Клуб «Оренбург», набравший 10 баллов, находится на пятой позиции.

Российская футбольная Премьер-лига (РФПЛ). 6-й тур.

«Динамо» (Москва) — «Оренбург» — 2:0.

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