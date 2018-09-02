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Маркелов пришел вторым на второй гонке этапа «Ф-2» в Италии

Спорт

Следующий этап серии автогонок «Формулы-2» состоится в Сочи

Рим, 2 сентября 2018, 15:41 — REGNUM  Российский автогонщик команды Russian Time Артем Маркелов финишировал вторым на гонке десятого этапа в классе автогонок «Формулы-2». Об этом 2 сентября сообщает пресс-служб «Ф-2».

Победителем заезда стал британец Джордж Рассел из ART Grand Prix, на третьем месте бразильский гонщик Сержио Камара.

Следующий этап серии автогонок «Формулы-2» состоится в Сочи.

Отметим, ранее в СМИ появилась информация о возможности приглашения Маркелова в команду «Формулы-1» «Уильямс», где он может стать партнером российского пилота команды Сергея Сироткина.

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Ралли, автогонки, автопробеги
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