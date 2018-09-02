«Леванте» и «Валенсия» разошлись боевой ничьей

Валенсия, Испания, , 15:40 — REGNUM Футбольная команда клуба «Валенсия» сыграла вничью с командой «Леванте"в матче испанского футбольного чемпионата, сообщает 2 сентября Сhampionat.com.

Встреча, проходившая на стадионе «Сьюдад де Валенсия», завершилась со счетом 2:2. Открыл счет на 13-й минуте гол Рохера Марти, однако новичок «Валенсии», российский полузащитник Денис Черышев, сравнял счет через три минуты. Затем на 33-ей минуте у хозяев вновь отличился Марти, однако в начале второго тайма Даниэль Перхо с пенальти снова сравнял счет, так и не изменившийся до конца встречи.

«Леванте» с 76-й минуты играла в меньшинстве из-за желтой карточки полученной Коке.

По итогам матча «Валенсия» набравшая 2 очка находится на 15-ой строчке турнирной таблицы, «Леванте» с 4 очками — на 5-ой.