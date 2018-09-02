Жозе Мауриньо заблокировал переход Роналду обратно в «МЮ»

Манчестер, Великобритания, , 15:11 — REGNUM Траснфер по приобретению британским футбольным клубом «МЮ» 33-летнего нападающего испанского клуба «Реал» Криштиану Роналду, был заблокирован главным тренером команды Жозе Мауриньо. Об этом 2 сентября сообщает издание Mirror.

По информации Mirror, после ЧМ-2018 у Роналду было приглашение, как в «Ювентус», так и в «МЮ». Руководство британского клуба в лице хотело вернуть португальского нападающего и готово был заплатить 90 миллионов фунтов за переход Роналду «Реалу» и подписать с ним контракт с зарплатой 500 тысяч фунтов в неделю.

Однако главный тренер команды настоял на необходимости усиления линии защиты клуба и в итоге Роналду ушел в «Ювентус».

Отметим, Криштиану Роналду играл за «МЮ» с 2003 по 2006 года и провел в составе клуба 307 матчей в разных турнирах, в которых забил 130 мячей.