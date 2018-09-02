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Индийский боксер выиграл «золото» Азиады-2018

Спорт

Одержав победу над обладателем золотой медали Летней Олимпиады 2016, Амит Пангхал принес Индии 16-ое «золото» на Азиатских играх 2018

Джакарта, 2 сентября 2018, 14:44 — REGNUM  Индийский боксер Амит Пангхал стал обладателем золотой медали Азиатских игр 2018 в весовой категории до 49 кг.

По сообщению индийского новостного издания «Сиясат Дэйли», спортсмен из Индии одержав победу в полуфинале над филиппинцем Карло Палаама, встретился в финале с узбекистанским боксером Хасанбоем Дусматовым, действующим олимпийским чемпионом и лучшим боксером Олимпийских игр 2016.

Амит Пангхал является серебряным медалистом Игр Содружества 2018, а также бронзовым медалистом чемпионатов Азии. Примечательно, что в прошлом году индиец проиграл Хасанбою Дусматову на чемпионате мира по боксу в Гамбурге.

Амит Пангхал принес своей стране 15-ую золотую медаль на соревнованиях. Таким образом, Индия вышла на восьмое место в общем медальном зачете, обогнав Казахстан. Всего в Азиатских играх 2018 индийские спортсмены выиграли 66 медалей.

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XVIII Азиатские игры-2018
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