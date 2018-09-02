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Бен-Афра перешел из «ПСЖ» в «Ренн»

Спорт

Футболист будет играть за клуб под номером «18»

Рен, Франция, 2 сентября 2018, 14:40 — REGNUM  Футбольный клуб «Ренн» подписал контракт с бывшим полузащитником «ПСЖ» Атемом Бен-Афрой. Об этом 2 сентября сообщает официальный сайт клуба.

Детали контракта «Ренна» с 31-летним французским хавбеком не разглашаются. Известно только, что Бен-Афра будет играть за клуб под номером «18».

Последний клуб, в котором играл футболист, был «ПСЖ», однако в последние сезоны Бен-Афра не играл за парижскую команду и по истечении контракта минувшим летом перешел в статус свободного агента. За свою карьеру 31-летний француз также выступал в составах команд «Марсель», «Лион», «Халл Сити» и «Ньюкасл».

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Футбол
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