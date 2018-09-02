Бен-Афра перешел из «ПСЖ» в «Ренн»

Рен, Франция, , 14:40 — REGNUM Футбольный клуб «Ренн» подписал контракт с бывшим полузащитником «ПСЖ» Атемом Бен-Афрой. Об этом 2 сентября сообщает официальный сайт клуба.

Детали контракта «Ренна» с 31-летним французским хавбеком не разглашаются. Известно только, что Бен-Афра будет играть за клуб под номером «18».

Последний клуб, в котором играл футболист, был «ПСЖ», однако в последние сезоны Бен-Афра не играл за парижскую команду и по истечении контракта минувшим летом перешел в статус свободного агента. За свою карьеру 31-летний француз также выступал в составах команд «Марсель», «Лион», «Халл Сити» и «Ньюкасл».