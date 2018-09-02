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«Реал» победил «Леганес» с разгромным счетом

Спорт

Итог мачта — 4:1 в пользу мадридского клуба

Мадрид, 2 сентября 2018, 13:34 — REGNUM  Мадридский футбольный клуб «Реал» выиграл у «Леганеса» с разгромным счетом в матче третьего тура испанского футбольного чемпионата, сообщает 2 сентября МатчТВ.

Встреча проходила в Мадриде. Первый тайм закончился с ничейным результатом. На забитый хозяевами на 17-й минуте матча гол форварда Гарета Бейла, гости ответили на 24-ой минуте точной реализацией пенальти нападающего Гидо Карилльо. Во втором тайме нападающий «Реала» Карима Бензема дважды (48-я и 61-я минуты) поразил ворота «Леганеса», а окончательную точку в матче поставил Серхио Рамос на 66-й минуте реализовавший пенальти в ворота гостей. Итог мачта — 4:1 в пользу мадридского клуба.

«Реал» после трех туров набрал 9 очков у «Леганеса» — только одно.

Отметим, первый матч ЦСКА с «Реалом» в рамках Лиги чемпионов состоится 2 октября в Москве, ответный — 12 декабря в Мадриде.

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