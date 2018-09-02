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Владимир Путин поздравил Станислава Черчесова с 55-летним юбилеем

Спорт

Президент отметил, что футбол — это спорт номер один и Станислав Черчесов проявил себя в нем не только как тренер, но и как надежный вратарь национальной сборной

Москва, 2 сентября 2018, 13:05 — REGNUM  С 55-летием поздравил главного тренера сборной России по футболу президент России Владимир Путин. Текст телеграммы с поздравлением опубликован 2 сентября на официальном сайте Кремля.

В опубликованном поздравлении президент отметил, что футбол — это спорт номер один и Станислав Черчесов проявил себя в нем не только как тренер, но и как надежный вратарь национальной сборной. Также Владимир Путин подчеркнул, что главный тренер сборной России многое сделал для подготовки и выступления на достойном уровне российской сборной на ЧМ-2018, создав игрокам комфортный психологический климат и зарядив играть красиво и победно.

«Впереди важные старты и новые вызовы. Уверен, что под Вашим руководством сборная России продолжит развиваться, добиваться успехов и радовать миллионы преданных болельщиков. Желаю здоровья, благополучия и удачи», — говорится в поздравительной телеграмме президента России.

Отметим, Станислав Черчесов возглавил российскую сборную в 2016 году, под его руководством она достигла наивысшего достижения в своей новейшей истории — вышла в четвертьфинал чемпионата мира по футболу 2018 года.

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