Алексей Емелин перешел из «Нэшвилла» в «Авангрард»

Омск, , 12:46 — REGNUM Бывший защитник хоккейного клуба НХЛ «Нэшвилл» Алексей Емелин перешел в омский клуб КХЛ «Авангард», сообщает 2 сентября официальный сайт омской команды.

Контракт 32-летнего защитника с «Авангардом» рассчитан на три года.

Отметим, в прошлом сезоне Емелин провел 86 матчей в составе «Нэшвилла» в которых набрал 9 (1+8) очков. Всего за свою карьеру в НХЛ российский хоккеист сыграл в 495 матчах, в которых забросил 16 шайб и сделал 70 результативных передач. Так же Алексей Емелин выиграл чемпионат мира по хоккею в 2012 году в составе сборной России. Является дважды обладателем Кубка Стэнли и Кубка Гагарина.