Мартин Чилич победил Де Минаура и вышел в 1/8 US Open

Нью-Йорк, США, , 12:28 — REGNUM Теннисист из Хорватии Мартин Чилич вышел в 1/8 финала престижного турнира US Open серии Большого шлема, победив австралийца Алекса Де Минаура, сообщает 2 сентября Sport24.

Встреча проходила в течение 4 часов и закончилась со счетам по сетам — 4:6,3:6,6:3,6:4,7:5, в пользу хорватского теннисиста. На счету Чилича 14 эйсов, 7 реализованных из 27 брейк-пойнтов и 9 допущенных на подаче ошибок. Де Минаур реализовал 7 брейк-пойнтов из 13 возможных, 4 подачи на вылете и 9 двойных ошибок.

В 1/8 финала Чиличу предстоит встреча с бельгийским теннисистом Давидом Гоффеном ранее победившем немецкого спортсмена Яна-Леннарда Штруффа.