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Российские стрелки выиграли золото в стрельбе из пневматического пистолета

Спорт

Это вторая лицензия российской сборной на летние ОИ 2020 года в Токио

Сеул, 2 сентября 2018, 11:56 — REGNUM  Российские спортсмены Артем Черноусов и Виталина Бацарашкина завоевали победу на ЧМ, проходящем в южнокорейском Чханвоне, в состязании по стрельбе из пневматического пистолета в миксте на дистанции 10 метров. Об этом 2 сентября сообщает МатчТВ.

Российские стрелки выиграли, набрав 488,1 очков, второе место заняли спортсмены из Китая Ван Цян и Ван Мен И — набравшие 480,2 очков и на третьем представители Украины Елена Костевич и Олег Омельчук с результатом 416,7 очков.

Отметим, российские стрелки завоевали вторую путевку на летние ОИ 2020 года в Токио. Как сообщало ИА REGNUM, ранее первую олимпийскую лицензию завоевали Владимир Масленников и Анастасия Галашина, ставшие бронзовыми призерами по стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров в миксте.

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Пулевая стрельба
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