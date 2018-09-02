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Черчесов: выступление сборной России на ЧМ-2018 это не подвиг

Спорт

Это результат очень большой работы проделанной командой

Черчесов: выступление сборной России на ЧМ-2018 это не подвиг
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Сборная России по футболу

Москва, 2 сентября 2018, 11:07 — REGNUM  Выход сборной России по футболу в четвертьфинал ЧМ-2018 в Москве не является подвигом, считает её главный наставник Станислав Черчесов.

Такое мнение главный тренер сборной России высказал в своем интервью, посвященном его 55-летнему юбилею, которое цитирует RT.

По словам Станислава Черчесова, подвиги совершаются не в спорте, а в каких-то других местах. Успешное выступление же российской сборной на ЧМ-2018 в Москве — это, по мнению главного тренера, результат очень большой работы проделанной командой.

Отметим, сборная России на ЧМ-2018 по футболу, проходившем в Москве, впервые за всю новейшую российскую историю дошла до четвертьфинала ЧМ. В мачте за выход в полуфинал наши футболисты проиграли по пенальти сборной Хорватии.

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Футбол
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