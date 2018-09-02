СКА выиграл Кубок Открытия, разгромив «Ак Барс»

Казань, , 09:42 — REGNUM Санкт-петербургский хоккейный клуб СКА победил казанский клуб «АК Барс» в матче за Кубок Открытия. Об этом 2 сентября сообщает «Спорт-Экспресс».

Встреча проходила на домашней арене «Ак Барса» в Казани. Матч закончился со счетом 6:1.

Счет в первом периоде открыли хозяева, однако на этом удача отвернулась от них и во втором периоде СКА уже вел со счетом 2:1 и завершил матч в третьем с разгромным счетом, доведя количество победных шайб до шести. В составе «Ак Барса» отличился Альберт Яруллин, у гостей отметились шайбами Патрик Херсли, Никита Гусев, Виктор Тихонов, Илья Каблуков, Николай Прохоркин и Наиль Якупов.

«Ак Барс» является действующим чемпионом КХЛ.

Отметим, Кубок Открытия разыгрывается в КХЛ с 2014 года и с 2015 года за него, как за первый трофей сезона, борются обладатель кубка Гагарина с победителем регулярного чемпионата России по хоккею.