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Российские стрелки получили олимпийскую лицензию, завоевав бронзу ЧМ

Спорт

Российская команда набрала 432,2 балла

Российские стрелки получили олимпийскую лицензию, завоевав бронзу ЧМ
Спортивная стрельба

Сеул, 2 сентября 2018, 09:06 — REGNUM  Бронзовую награду выиграли российские спортсмены Владимир Масленников и Анастасия Галашина в первенстве смешанных команд по стрельбе из пневматической винтовки на дистанции 10 метров на чемпионате мира, проходящем в южнокорейском Чханвоне. Об этом 2 сентября сообщает «Советский спорт».

Российская команда набрала 432,2 балла, заняв третье место. На первом и втором местах — китайские спортсмены, набравшие 500,9 и 500,6 баллов соответственно.

Этот результат принес олимпийской сборной России первую олимпийскую лицензию на летние Игры 2020 года в Токио.

Чемпионат по пулевой и стендовой стрельбе продолжится до 14 сентября.

Отметим, российские спортсмены впервые выигрывают медаль на взрослых чемпионатах мира.

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Пулевая стрельба
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