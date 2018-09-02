Российские стрелки получили олимпийскую лицензию, завоевав бронзу ЧМ

Сеул, , 09:06 — REGNUM Бронзовую награду выиграли российские спортсмены Владимир Масленников и Анастасия Галашина в первенстве смешанных команд по стрельбе из пневматической винтовки на дистанции 10 метров на чемпионате мира, проходящем в южнокорейском Чханвоне. Об этом 2 сентября сообщает «Советский спорт».

Российская команда набрала 432,2 балла, заняв третье место. На первом и втором местах — китайские спортсмены, набравшие 500,9 и 500,6 баллов соответственно.

Этот результат принес олимпийской сборной России первую олимпийскую лицензию на летние Игры 2020 года в Токио.

Чемпионат по пулевой и стендовой стрельбе продолжится до 14 сентября.

Отметим, российские спортсмены впервые выигрывают медаль на взрослых чемпионатах мира.