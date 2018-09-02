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Мария Шарапова уверенно вышла в четвёртый круг US Open

Спорт

В третьем круге Мария Шарапова обыграла латвийскую теннисистку Еленой Остапенко

Нью-Йорк, США, 2 сентября 2018, 04:55 — REGNUM  Российская теннисистка Мария Шарапова одержала уверенную победу в двух сетах над представительницей Латвии Еленой Остапенко в матче третьего круга Открытого чемпионата США по теннису.

Встреча, проходившая в Нью-Йорке, завершилась со счётом 6:3, 6:2 в пользу российской спортсменки. Матч продолжался 1 час 24 минуты.

За выход в ¼ финала состязания Мария Шарапова поборется с испанкой Карлой Суарес Наварро.

Напомним, во втором круге US Open 31-летняя российская теннисистка одержала победу над соперницей из РумынииСораной Кырстей с результатом 6:2, 7:5.

Читайте ранее в этом сюжете: Шарапова вышла в третий круг US Open

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