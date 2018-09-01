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«Краснодар» переиграл «Локомотив» в матче РФПЛ

Спорт

«Краснодар» (Краснодар) — «Локомотив» (Москва) — 2:1

«Краснодар» переиграл «Локомотив» в матче РФПЛ
Антон Зайцев
Стадион «Краснодар»

Краснодар, 1 сентября 2018, 22:19 — REGNUM  Футболисты «Краснодара» на своем поле переиграли московский «Локомотив» в матче шестого тура чемпионата России. Встреча, прошедшая 1 сентября на стадионе в Краснодаре, завершилась со счетом 2:1.

В составе хозяев поля голевыми действиями отметились Вандерсон и Магомед-Шапи Сулейманов. У гостей мяч забил Мануэл Фернандеш.

После шести матчей в чемпионате России московский «Локомотив» пока занимает седьмое место в турнирной таблице, имея в активе 8 очков. Клуб «Краснодар», набравший 10 баллов, находится на четвертой позиции.

Российская футбольная Премьер-лига (РФПЛ). 6-й тур.

«Краснодар» (Краснодар) — «Локомотив» (Москва) — 2:1.

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