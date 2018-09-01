Супермотокросс: Петербург оглушён рычанием моторов — фоторепортаж

Санкт-Петербург, , 21:30 — REGNUM Сегодня, 1 сентбяря, Санкт-Петербург принял финальные этапы чемпионата и первенства России по суперкроссу. Третий этап соревнований проходит с 1 по 2 сентября на «Мототреке». Фотокорреспондент ИА REGNUM показывает лучшие моменты первого дня соревнований.

Как сообщает Федерация мотоциклетного спорта России, в этом спортивном сезоне впервые один из этапов соревнований проходит на легендарном стадионе технических видов спорта «Мототрек». Стадион был построен в конце 1963 года как тренировочная база для мото-спортсменов по зимнему и летнему спидвею и проведению чемпионатов мира, Европы и СССР. Первые гонки состоялись на этом стадионе 11 января 1964 года.

Гонщики сражаются за звание чемпионов в классах 250 куб. см., первенство — в классах 125 куб.см. «Юноши — 2Т», 125 куб.см. «Юниоры — 4Т».

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