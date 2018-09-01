Экс-форвард сборной Австралии Кэхилл продолжит карьеру в «Джамшедпуре»

Канберра, , 16:11 — REGNUM Бывший нападающий сборной Австралии по футболу Тим Кэхилл подписал контракт с индийским клубом «Джамшедпур», сообщает 1 сентября официальный сайт команды.

До перехода в индийский клуб Кэхилл играл в «Миллуолле» и окончании сезона 2017/18 завершил свои выступления за австралийскую сборную.

Бывший нападающий австралийской сборной считается лучшим бомбардиром в её истории. Он забил 50 мячей в 107 мачтах за национальную сборную.

Отметим, что Тим Кэхилл играл в своей карьере за такие клубы как «Сидней Юнайтед», «Эвертон», «Шанхай Шэньхуа» и другие.