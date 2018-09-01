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Александр Булаев завоевал золото ЧЕ в стрельбе из блочного лука

Спорт

Российский лучник победил набрав 147 очков

Александр Булаев завоевал золото ЧЕ в стрельбе из блочного лука
Bill Hails
Блочный лук

Легница, Польша, 1 сентября 2018, 15:55 — REGNUM  Золотую медаль в первенстве Европы по стрельбе из блочного лука, проходящем в польском городе Легниц, завоевал российский спортсмен Александр Булаев. Об этом 1 сентября сообщает Sport24.

Александр Булаев победил набрав 147 очков. На втором месте итальянец Серджио Паньи набравший 145 очков. На третьем месте — Федерико Паньони, который набрал 149 очков в матче за третье место.

Российский лучник является золотым призером первенства мира по стрельбе из лука среди юниоров 2013 года. Это первая золотая награда России на турнире.

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