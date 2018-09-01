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Полузащитник Чаушич перешел из тульского «Арсенала» в «Црвену звезду»

Спорт

На этой неделе «Црвена звезда» вышла в групповой этап лиги Чемпионов

Белград, 1 сентября 2018, 15:09 — REGNUM  26-летний сербский полузащитник тульского футбольного клуба «Арсенал» Горан Чаушич пописал контракт с сербским клубом «Црвена звезда». Об этом 1 сентября сообщает официальный сайт сербской команды.

Контракт подписан сроком на три года. Сам Горан Чаушич является воспитанником «Црвены звезды» в основном составе которой он не сыграл ни одного матча. Сербский полузащитник перешел в состав тульского клуба из испанской команды «Осасуна» в 2017 году и провел в составе тульского «Арсенала» 26 игр, в которых он отметился тремя мячами и одной голевой передачей.

Отметим, что на этой неделе «Црвена звезда» вышла в групповой этап лиги Чемпионов, где ей предстоят встречи с такими клубами как «Наполи», «ПСЖ» и «Ливерпуль». Также ранее сербская команда объявила о покупке форварда Ричмонда Боакье и полузащитника Марко Марина.

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Футбол
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