Пилот команды «Ф-1» «Рено» Маркелов проведет тренировочную сессию в Сочи

Сочи, Краснодарский край, , 14:45 — REGNUM Тест-пилот команды «Рено» Артем Маркелов проведет одну тренировочную сессию на гран-при России в рамках автогонок серии «Формулы-1» сообщает 1 сентября пресс-служба команды.

В сообщении пресс-службы подчеркивается, что команда «Ф-1» «Рено» рада предоставить российскому тест-пилоту такую возможность на этом домашнем для него гран-при. «В этом году Артем доказал, что он важный член команды. Мы с нетерпением ждем, как он проявит себя на Гран-при России», — говорится в сообщении пресс-службы.

Маркелов примет участие в первой практике на сочинском гран-при, заменив на это время основного гонщика команды Карла Сайнса-младшего. Сам российский тест-пилот говорит, что это будет лучший подарок на день рождения (10 сентября — прим. ред.) который он мог бы получить.

Российский этап автогонок в серии «Формула-1» пройдет с 28 по 30 сентября в Сочи.

Отметим, что Маркелов стал тест-пилотом команды «Рено» серии гонок «Формула-1» в феврале 2018 года, параллельно российский гонщик выступает в гонках «Формула-2» в составе команды Russian Time.