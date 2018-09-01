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Молодежные составы «Енисея» и тульского «Арсенала» сыграли вничью

Спорт

Итоговый счет встречи — 1:1

Красноярск, 1 сентября 2018, 14:27 — REGNUM  С ничейным результатом окончился матч шестого тура молодежного первенства России по футболу между красноярской командой «Енисей» и Тульским «Арсеналом», сообщает 1 сентября МатчТВ.

«Енисей» принимал «Арсенал» в Красноярске. Счет открыли гости на 17-й минуте голом защитника «Арсенала» Александра Крикуненко на что «Енисей» на 75-ой минуте ответил мячом нападающего Ярослава Матвиенко. Итоговый счет встречи — 1:1.

Отметим, что тульский клуб с 30-й минуты играл в меньшинстве, после того как автор первого гола получил красную карточку.

Теперь, по итогам встречи, «Арсенал» с 10-ю очками поднимается на 3-ю строчку турнирной таблицы, а «Енисей» с 6-ю очками понимается на 11-ю.

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Футбол
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