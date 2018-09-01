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Промес заявил, что он готов к своему дебюту в составе «Севильи»

Спорт

«Думаю, смогу вписаться в эту игру»

Севилья, Испания, 1 сентября 2018, 14:27 — REGNUM  Перешедший из московского футбольного клуба «Спартак» в испанскую «Севилью» голландский полузащитник Куинси Промес заявил, что он готов к дебюту в составе своего нового футбольного клуба. Об этом 1 сентября сообщает пресс-служба «Севильи».

В сообщении пресс-службы приводятся слова Гомеса, что он уже играл такие важные матчи в составах других клубов и готов выйти на поле, если ему это доверят. «Думаю, смогу вписаться в эту игру», — приводит пресс-служба слова голландского футболиста.

Отметим, что Куинси Промес перешел в «Севилью» из московского «Спартака» 31 августа, подписав пятилетний контракт с испанским клубом.

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