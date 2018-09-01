Суббота, 1 Сентября 2018 года
15:13:49 МСК

Саранская «Мордовия» победила владивостокский «Луч»

Спорт

Итог встречи — 1:0

Владивосток, 1 сентября 2018, 14:07 — REGNUM  Победой саранского футбольного клуба закончилась его встреча с владивостокской командой «Луч» в девятом туре ФНЛ, сообщает сентября МатчТВ.

Матч проходил на владивостокском стадионе «Динамо», единственный гол во встрече забил на последней минуте матча с пенальти форвард «Мордовии» Владимир Обухов. Итог — 1:0.

После победы «Мордовия» поднялась на 9-ую строчку турнирной таблицы, а «Луч» опустился на 13-е.

В следующем туре «Лучу» предстоит встреча на выезде с «Тюменью», а «Мордовия» примет у себя «Томь».

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Футбол
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить