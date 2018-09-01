Саранская «Мордовия» победила владивостокский «Луч»

Владивосток, , 14:07 — REGNUM Победой саранского футбольного клуба закончилась его встреча с владивостокской командой «Луч» в девятом туре ФНЛ, сообщает сентября МатчТВ.

Матч проходил на владивостокском стадионе «Динамо», единственный гол во встрече забил на последней минуте матча с пенальти форвард «Мордовии» Владимир Обухов. Итог — 1:0.

После победы «Мордовия» поднялась на 9-ую строчку турнирной таблицы, а «Луч» опустился на 13-е.

В следующем туре «Лучу» предстоит встреча на выезде с «Тюменью», а «Мордовия» примет у себя «Томь».